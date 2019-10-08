شكرا لقرائتكم خبر عن بيكلى يستفسر عن عدم مشاركته مع مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر الإثيوبى شيمس بيكلى صانع ألعاب مصر المقاصة عن عدم مشاركته مع الفريق خلال المباريات الثلاث من بطولة الدورى .

وخرج بيكلى من حسابات الجهاز الفنى للمقاصة الذى اعتمد على الثنائى محمد إبراهيم وباولن فوافى كصناع لعب رافضين إشراك صانع الألعاب الإثيوبى فى أى مباراة وهو ما أثار حفيظة اللاعب وجعله يتساءل عن عدم مشاركته منذ قدوم الجهاز الحالى للمقاصة .

كان مصر المقاصة قد تعاقدوا مع بيكلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من بتروجت ونجح فى لفت الأنظار عندما كان طلعت يوسف مديرًا فنيًا للفريق الفيومى، إلا أنه ومنذ قدوم الجهاز الفنى الحالى للمقاصة لم يشارك اللاعب فى أى لقاء .

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يذكر أن شيمس بيكلى قائد المنتخب الإثيوبى ويتم الاستعانة به فى كل المباريات سواء الدولية أو الودية فى ظل اعتماد المديرين الفنيين للمنتخب الإثيوبى عليه .