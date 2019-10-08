شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المطروحى يهزم دمنهور 2 / 1 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق الرجاء المطروحى بقيادة هانى العقبى سلسلة نتائجه الجيدة فى المباريات الودية وفاز على دمنهور بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب الفرعى فى إطار استعدادات الفريقين لإنطلاق مسابقة دورى القسم الثانى المقرر اقامته يوم 20 اكتوبر الجارى . أحرز هدفى الرجاء محمود عبد العاطى وبلال جمال ، وقد قام هانى العقبى بتجربة عدد من اللاعبين للوقوف على مستواهم الفنى خاصة وأن هذه التجربة تعد قبل الأخيرة للفريق ومع أقوى الفرق بالمجموعة لذا فقد حرص المدير الفنى على الإستفادة بها وتحقيق أكبر المكاسب . Advertisements

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