شاهد.. مران الأهلى اليوم استعدادًا للزمالك في غياب 11 لاعبًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” صورًا مران الأهلي اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش، ضمن استعدادات الفريق لمرحلة ما بعد توقف مسابقة الدوري العام، والتي تبدأ بمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري. واشتمل المران على جانب بدني تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال وفقرة للكرات العرضية تحت إشراف رينيه فايلر، واستقر الجهاز الفني على منح اللاعبين فيما خاض شريف إكرامي وعلى لطفي وأحمد طارق، ثلاثي حراس المرمى بالفريق تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس. وتشهد الفترة الحالية غياب 11 لاعبًا عن الأهلي بسبب الانضمام للمنتخبات الوطنية وذلك ضمن الأجندة الدولية. Advertisements

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