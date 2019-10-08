شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. فقرة بدنية تحت إشراف بينكيل وتجهيز 3 حراس مرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق الأهلى، تدريباته اليوم على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الفريق لمرحلة ما بعد توقف مسابقة الدوري العام، والتي تبدأ بمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجارى.

واشتمل المران على جانب بدني تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، ثم خاض الفريق فقرة للكرات العرضية تحت إشراف رينيه فايلر، واستقر الجهاز الفنى على منح اللاعبين راحة يومى الجمعة والسبت فيما يخوض الفريق مباراة ودية يوم الاثنين المقبل لتجهيز جميع اللاعبين.

Advertisements

فيما خاض شريف إكرامي وعلى لطفى وأحمد طارق، ثلاثى حراس المرمى بالفريق تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس ، واشتمل المران على جانب بدني وفقرة للتصويب، وبعض الفقرات الأخرى التى يسعى من خلالها مدرب الحراس لتجهيز الثلاثى بدنيا وفنيا للمرحلة المقبلة.

وتشهد الفترة الحالية غياب 11 لاعبا عن الأهلى بسبب الانضمام للمنتخبات الوطنية وذلك ضمن الأجندة الدولية.