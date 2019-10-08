شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب أوغندا يستدعى لاعب طنطا لخوض مباراة إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر منتخب أوغندا استدعاء تاديو صانع ألعاب طنطا لصفوف المنتخب خلال فترة التوقف الدولية الحالية لخوض مباراة الأجندة الدولية أمام إثيوبيا الأسبوع الجاري ومن المقرر أن يتوجه اللاعب إلى بلاده فى الساعات الأولى من صباح غدٍ. كان الاتحاد المصري لكره القدم قد قرر تأجيل مباراة الإسماعيلي وطنطا ليوم الأربعاء 16 من الشهر الجارى نظرًا لانشغال الدراويش بالمشاركة بالبطولة العربية التى أوقعت الفريق أمام الجزيرة الإماراتى . ومنح أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا راحة سلبية للاعبين لمدة ٤٨ ساعة عقب التعادل أمام فارق حرس الحدود بنتيجة هدف لمثله ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري . ويحتل طنطا المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد أربع نقاط عقب الفوز على وادي دجلة والهزيمة أمام بيراميدز والتعادل مع حرس الحدود.

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