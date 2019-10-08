شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس : "كاف" فى حالة تخبط.. وعلى الزمالك تقبل القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في حالة تخبط واضحة وظهر ذلك منذ مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا السابق، مشيرًا إلي أن قرار "كاف" بإعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى يدينه هو فقط ولا يدين الزمالك ولا الفريق السنغالي خاصة أن الأخير انسحب من المباراة وكان يجب قرار ضده.

أنهي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، باتخاذ قرار رسمي بإعادة المباراة فى القاهرة، خلال شهر أكتوبر الجارى، من أجل تحديد الفريق المتأهل لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، عقب انتهاء الاجتماع الذى انعقد صباح اليوم بمقر "كاف" لحسم الأزمة على خلفية رفض الفريق السنغالي خوض مباراة الإياب بعد تأجيلها لمدة 24 ساعة ونقلها من القاهرة للإسكندرية بعد أن فاز في مباراة الذهاب على ملعبه بنتيجة 2/1.

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وشدد نجم الزمالك السابق في تصريحات خاصة، على أن "كاف" يعيش أسوأ أيامه في الفترة الحالية ولجانه أقل من المتوسط، مطالبًا الزمالك بتقبل القرار وخوض المباراة وإعطاء الفريق السنغالي درساً كرويًا في الملعب.