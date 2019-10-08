مرتضى: أطالب بتأجيل القمة.. ونفضل مواجهة جينيراسيون باستاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه يرفض خوض مباراة القمة قبل خوض مباراة الإعادة أمام جينيراسيون السنغالي، المقرر لها يوم 24 أكتوبر الجاري في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم 19 أكتوبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضى، في تصريحات نقلها مراسل الخليج 365: "نفضل خوض مباراة جينيراسيون على ملعب ستاد القاهرة بدلا من ملعب السلام".

وأضاف: "مباراة جينيراسيون لا تقل أهمية عن لقاء القمة، وبالتالي نطلب تأجيل مباراة القمة لحين خوض الفريق لقاء بطل السنغال".

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وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي قد قررت إقامة مباراة الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي يوم 24 أكتوبر الجاري في القاهرة.

وكان رئيس الزمالك أكد من قبل أن قرار لجنة المسابقات بالكاف بإعادة المباراة ضد النادي الأبيض ظالم للزمالك، مؤكدًا أن نقل المباراة من بتروسبورت إلى برج العرب جاء بناءً على طلب الأمن.

وكان من المقرر إقامة المباراة يوم 28 سبتمبر الماضي على ملعب بتروسبورت، قبل أن يتم نقلها إلى ملعب برج العرب وتأجيلها ليوم 29 أكتوبر، وهو ما لم يقبله النادي السنغالي الذي رفض التوجه لملعب المباراة.

وكان حكم المباراة المالي قرر احتساب الزمالك فائزًا في هذه المواجهة لعدم حضور المنافس للمباراة، إلا ان الكاف أصدر قرارًا بعدها بتعليق نتيجة المواجهة لحين الفصل فيها من جانب الجهات المختصة في الكاف.