نقل ودية مصر وبوتسوانا إلى استاد برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

أكد مصدر في منتخب مصر الأول، أن مباراة الفريق الودية ضد بوتسوانا سيتم نقلها إلى استاد برج العرب، بدلًا من إقامتها في استاد القاهرة الدولي.

ووفقًا لما أكده المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، فإن المباراة وكذلك لقاءات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 ستُلعب في برج العرب.

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وقال المصدر: "ودية بوتسوانا لن تلعب في استاد القاهرة، اللقاء تم نقله إلى استاد برج العرب وفقًا لقرار أمني".

واختتم: "كذلك مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 المقبلة ستلعب كلها في استاد برج العرب".

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن منذ عدة أيام، أن لقاء مصر أمام بوتسوانا يوم 14 أكتوبر الجاري سيلعب في استاد القاهرة الدولي، والذي يشهد تدريبات الفريق في الفترة الحالية.