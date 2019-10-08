كاف يكشف لمصراوي موعد لقاء الزمالك وجينيراسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد إقامة مباراة الإعادة بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر بالكاف -رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي: "تقرر إقامة المباراة يوم 24 أكتوبر الجاري".

وأضاف المصدر: "المباراة ستُقام على ملعب السلام بنسبة كبيرة، ويتم حاليا تنسيق كافة الأمور مع الجهات الأمنية".

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ويجري مسؤولو الاتحاد الافريقي مفاوضات مع مسؤولي النادي السنغالي لخوض المباراة في ظل رفض الأخير لقرار إعادة المباراة.

وكان من المقرر اقامة المباراة يوم 28 سبتمبر على ملعب بتروسبورت قبل أن يتم نقلها إلى ملعب برج العرب وتأجيلها 24 ساعة، وهو ما لم يقبله النادي السنغالي الذي رفض التوجه لملعب المباراة.

وكان حكم المباراة المالي قرر احتساب الزمالك فائزًا في هذه المواجهة لعدم حضور المنافس للمباراة، إلا أن الكاف أصدر قرارًا بعدها بتعليق نتيجة المواجهة لحين الفصل فيها من جانب الجهات المختصة في الكاف.