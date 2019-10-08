مرتضى منصور يعلق على قرار الكاف بإعادة لقاء الزمالك وجينيراسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن إعادة مباراة فريقه أمام جينيراسيون فوت السنغالي، ظالمًا لناديه.

وأشار منصور في تصريح مقتضب لمصراوي، إلى أنه يثق في قدرة الزمالك على عبور الفريق السنغالي في لقاء الإعادة، لافتًا إلى أحقيته بالتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

وقال رئيس الزمالك: "القرار ظالم لنا، لأن التأجيل كان بسبب الأمن وليس لنا أي دخل به".

واختتم: "واثق في قدرة الزمالك على الفوز في لقاء الإعادة، لأننا الأحق بالصعود إلى دور المجموعات".

وكانت أزمة قد نشبت بسبب مباراة الإياب من دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا بين الزمالك وجينيراسيون، مما أدى بالاتحاد الأفريقي لإتخاذ قرار إعادتها في وقت لاحق من شهر أكتوبر.