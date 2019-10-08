محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر: أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم العقوبات الصادرة عنها وعن لجنة الانضباط نظير المخالفات التي وقعت خلال الجولتين الثانية والثالثة من بطولة الدوري المصري. وشهدت العقوبات توقيع غرامة مالية على ناديي الأهلي وأسوان قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما بسبب التأخر في النزول لأرض الملعب. كما شهدت العقوبات تغريم ميتشو مدرب الزمالك ماليًا بقيمة 50 ألف جنيه لعدم حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق الأبيض واف سي مصر. واكتفت اللجنة بإيقاف الثنائي عمرو جمال لاعب طلائع الجيش وطارق حامد لاعب وسط الزمالك "مباراة واحدة" بعد الحصول على الإنذار الثاني في مباراة فرقهما بالجولة الثانية. Advertisements وغاب الثنائي عن مباراة فرقهما بالجولة الثالثة ما يعني جاهزيتهما لخوض مباراة الجولة الرابعة. ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في مباراة الجولة الرابعة والمقرر له 19 أكتوبر الجاري. وفيما يلي بيان العقوبات:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المسابقات تعلن عقوبات الجولتين الثانية والثالثة بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.