مصدر بالكاف لمسؤولي الزمالك وجينيراسيون: "العقوبات تنتظر من يرفض اللعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت

قال مصدر في الاتحاد الإفريقي إنه لا يحق لفريق الزمالك أو جينيراسيون رفض فكرة إعادة المباراة، مشددًا أن العقوبات تنتظر من يرفض لعب المباراة.

وكانت لجنة المسابقات في الكاف قد ذكرت من خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم الثلاثاء أنه تقرر إعادة المباراة خاصة في ظل خطأ من جانب كل الأطراف.

وذكر مصدر في لجنة المسابقات، أنه لا يحق لأي نادي رفض فكرة إعادة المباراة، مشددًا أن أي فريق يرفض إعادة المواجهة فسيتم عقابه.

Advertisements

وأكمل المصدر: "الجميع أخطأ لذلك لا توجد مساحة أمام أي فريق لرفض هذا القرار."

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه لا داعي لإعادة هذه المواجهة وذلك م خلال تصريحات لقناة الحدث اليوم : "لا يوجد أي مبرر لإعادة مباراة جينيراسيون، ولم يكتب مراقب اللقاء في تقريره أي حالة تؤدي إلى إعادته، جينيراسيون لم يحضر الاجتماع الفني للمباراة، كما أن الحكام توجهوا إلى ملعب اللقاء".

ومن المقرر أن تُقام قرعة دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم الأربعاء في القاهرة.