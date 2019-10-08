محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:
قال شيهو ديكو عضو لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إن اللجنة قررت إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت في إياب الدور 32 من دوري أبطال إفريقيا.
وأوضح ديكو في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الجميع أخطأ لذلك قررنا إعادة المباراة وستكون في القاهرة."
وكان الكاف قرر إعادة المباراة في وقت لاحق من شهر أكتوبر الجاري بالقاهرة.
وشهد مقر الاتحاد الإفريقي اليوم الثلاثاء اجتماعًا للجنة المسابقات لدراسة الملف بعد أن قرر الكاف في وقتٍ سابق تعليق نتيجة المباراة والتي احتسبها الحكم المالي لصالح الزمالك بعد عدم حضور الفريق السنغالي.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو مسابقات الكاف يعلن لمصراوي سبب إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.