عضو مسابقات الكاف يعلن لمصراوي سبب إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال شيهو ديكو عضو لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إن اللجنة قررت إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت في إياب الدور 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح ديكو في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الجميع أخطأ لذلك قررنا إعادة المباراة وستكون في القاهرة."

وكان الكاف قرر إعادة المباراة في وقت لاحق من شهر أكتوبر الجاري بالقاهرة.

وشهد مقر الاتحاد الإفريقي اليوم الثلاثاء اجتماعًا للجنة المسابقات لدراسة الملف بعد أن قرر الكاف في وقتٍ سابق تعليق نتيجة المباراة والتي احتسبها الحكم المالي لصالح الزمالك بعد عدم حضور الفريق السنغالي.