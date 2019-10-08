الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لقمة الزمالك

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الفريق لمرحلة ما بعد توقف مسابقة الدوري العام، والتي تبدأ بمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري.
واشتمل المران على جانب بدني تحتإشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، ثم خاض الفريق فقرة للكرات العرضية تحت إشراف رينيه فايلر.
أدى عمرو السولية، لاعب الأهلي، جلسات العلاج الطبيعي داخل النادي، بعد تعرضهلإصابة بجزع في الرباط الخارجي للكاحل، خلال مشاركته في مباراة أسوان التي أقيمت عصر السبت الماضي على ستاد أسوان وانتهت بفوز الفريق بخمسة أهداف مقابل هدف.
واستقر الجهاز الفني على منح اللاعبين راحة يومي الجمعة والسبت فيما يخوض الفريق مباراة ودية يوم الإثنين المقبل لتجهيز جميع اللاعبين.
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