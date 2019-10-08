شاهد.. رد فعل جمهور الزمالك بعد قرار إعادة مباراة جينيراسيون

آثار قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف"، بإعادة مباراة إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا بالقاهرة، بين الزمالك وجينيراسيون السنغالى، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر".

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وعلقت آية المشنب، علي إعادة المباراة، قائلة:" الفريق السنغالي يكمل جميلة ويرفض القرار إعادة المباراة، وانه ينزل القاهرة مرة آخري ويصعد الزمالك ونخلص".

بينما غردت فينوس باتريشيا، قائلة:" قرار إعاده المباراة نوع من أنواع المواءمة يعني نرضى جميع الأطراف، اتمني أن اللاعبين والجهاز الفني يعتبر هذه المباراة هي

رد على كل من شكك بقدراتهم، ويعرفوا أفريقيا مين هو الزمالك ولا عزاء لكل حاقد ومغرض".

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وعبرت أحد مشجعات نادي الزمالك علي إعادة المبارة قائلة:" أنا كزملكاويه فرحانه أن الماتش هيتلعب في القاهرة.. يا أما نكون فريق رجالة ونصعد بفوز مستحق أو نعطي الفرصة لصعود من يستحق.. خلص الكلام وبلاش هبد في الموضوع".

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وأوضح رامي عوني، أن:" كان نفسى أقولكم أن الزمالك هينزل الماتش

يدوس على وش الفريق السنغالي، لكن للأسف أنا خلال الـ٢٠ سنة تشجيع مشفتش الزمالك بيدوس على وش أي فريق، عندة مشكلة معاه بل بالعكس بينزل الماتش بمنتهى اللامبالاة وعدم الروح، والجمهور هو إللي بيتحرق أعصابة".

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وأضاف فهمي محمد، أن :" قرار إعادة المباراه لا هو قرار عادل ولا منصف للزمالك، بس متوقع لان الكاف إلي حط الفرقتين في الورطه دي، وده بيبن عشوائيتهم الكبيرة في التعامل في المواقف دي ..في النهايه الزمالك قادر يتخطي الفرقه دي ان شاء الله".

وكانت قد اجتمعت اللجنة صباح اليوم بمقر الكاف بالقاهرة، لحسم الأزمة بعدما رفض الفريق السنغالي، خوض مباراة الإياب بعد تأجيلها لمدة ٢٤ ساعة ونقلها من القاهرة للإسكندرية.