محمد بركات يكشف سبب استبعاد عمرو السولية من قائمة المنتخب

أكد محمد بركات مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن حسام البدري المدير الفني للفراعنة استبعد عمرو السولية من قائمة المنتخب بسبب الإجهاد وحاجته إلى الراحة.

وقال بركات خلال المؤتمر الصحفي الذى أقيم على ستاد القاهرة الدولي، قبل إنطلاق معسكر المنتخب الوطني تحت

قيادة حسام البدري، :"عمرو السولية قابل أبو العلا طبيب المنتخب أول أمس وشاف إن أمامه 4 أو 5 أيام علشان الراحة وبالتالي قرر البدري استبعاده لكن فرصه قائمة المعسكرات الجاية".

وانطلق مران المنتخب الوطني الأول تحت قيادة المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر بحضور حسام البدري وجهازه المعاون المكون من محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفي وأحمد أيوب في منصب المدرب العام وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب للحراس، على ستاد القاهرة الدولى استعداداً لمواجهة منتخب بتسوانا ودياً يوم 14 أكتوبر المقبل استعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.