طلبت الجهات الأمنية بصفة شفوية من اتحاد الكرة، نقل ودية منتخب مصر وبتسوانا إلى ملعب برج العرب في الإسكندرية.

ويدرس اتحاد الكرة نقل المباراة على أن تقام في نفس الموعد يوم 14 أكتوبر الجاري السابعة مساءً. وبتسوانا إلى ملعب برج العرب في الإسكندرية.ويدرس اتحاد الكرة نقل المباراة على أن تقام في نفس الموعد يوم 14 أكتوبر الجاري السابعة مساءً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتجاه لنقل مباراة مصر وبتسوانا لملعب برج العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.