بركات: حسام البدري يرفع شعار الانضباط في معسكرالمنتخب

أكد محمد بركات مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري يعمل على توفير كافة السبل والإمكانات للاعبين خلال الفترة الحالية.

قال بركات خلال المؤتمر الصحفي الذى أقيم على ستاد القاهرة الدولي، قبل انطلاق معسكر المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري،

:"إحنا بنحاول نوفر كل حاجة للاعيبة حتى البلاي ستيشن موجود والأجواء رائعة والكل ملتزم وحسام البدري أكد للاعيبة أن الانضباط والالتزام يكونوا شعار المرحلة".

وأضاف مدير المنتخب: "سمحنا للاعيبي الأهلي أن تحضر احتفالية الدوري لأنهم تعبوا عشان

يكسبوها وده حقهم".

انطلق مران المنتخب الوطني الأول تحت قيادة المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر بحضور حسام البدري وجهازه المعاون المكون من محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب في منصب المدرب العام وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب للحراس، على ستاد القاهرة الدولى استعدادًا لمواجهة منتخب بتسوانا وديًا يوم 14 أكتوبر المقبل استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.