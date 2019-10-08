خضع عبد الله السعيد لاعب منتخب مصر، لتدريبات منفردة بالجري حول الملعب رفقة التونسي أنيس الشعلالي مدرب الأحمال.

يخوض منتخب مصر تدريبه الأول تحت قيادة حسام البدري، على ملعب ستاد القاهرة الدولي،استعدادًا لمواجهة منتخب بتسوانا وديًا يوم 14 أكتوبر المقبل استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية. الشعلالي مدرب الأحمال.يخوض منتخب مصر تدريبه الأول تحت قيادة حسام البدري، على ملعب ستاد القاهرة الدولي،استعدادًا لمواجهة منتخب بتسوانا وديًا يوم 14 أكتوبر المقبل استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات منفردة لعبدالله السعيد في مران المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.