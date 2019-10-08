الكاف يكشف موقف الزمالك وجينيراسيون في قرعة دوري الأبطال غدًا

كشف مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، موقف الزمالك وجينيراسيون السنغالي في قرعةدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال مسئولو الكاف، إن الفريقين سيتم وضعهما في التصنيف الثاني، وسيكون اسمهما في القرعة "الزمالك/جينيراسيون"، والفريق الصاعد منهما سيحتل المرتبة الثانية بالمجموعة.
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