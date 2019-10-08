بركات يوضح موقف محمد صلاح بعد الإصابة مع ليفربول

أكد محمد بركات مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال المؤتمر الصحفي الذى أقيم على ستاد القاهرة الدولي، قبل انطلاق معسكر المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري، أن إصابة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ونجم الفراعنة بسيطة ولا

تحتاج إلى وقت طويل للتعافي.

قال بركات :"اطمئنيت على محمد صلاح بعد إصابته وأكد أن الموضوع بسيط ولا يحتاج سوى أسبوع وسيعود للملعب".

انطلق مران المنتخب الوطني الأول تحت قيادة المدير

الفنى الجديد لمنتخب مصر خلال حسام البدري وجهازه المعاون المكون من محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب في منصب المدرب العام وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب للحراس، على ستاد القاهرة الدولى استعدادًا لمواجهة منتخب بتسوانا وديًا يوم 14 أكتوبر المقبل استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.