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محمد صلاح يحصد جائزة لاعب الشهر في ليفربول

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حصد الدولي محمد صلاح لاعب الإنجليزي والمنتخب الوطني، جائزة أفضل لاعب في ليفربول عن سبتمبر الماضي.
وتمكن صلاح من الحصول علي تلك الجائزة، عقب تسجيله هدف في شباك نيوكاسل يونايتد، متقدماً

علي ألكسندر أرنولد الحاصل علي المركز الثاني، وساديو ماني المركز الثالث.
وسبق أن توج محمد صلاح بأفضل هدف عن شهر أغسطس.
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