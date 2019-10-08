محمد صلاح يحصد جائزة لاعب الشهر في ليفربول

حصد الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، جائزة أفضل لاعب في ليفربول عن سبتمبر الماضي.
وتمكن صلاح من الحصول علي تلك الجائزة، عقب تسجيله هدف في شباك نيوكاسل يونايتد، متقدماً
وسبق أن توج محمد صلاح بأفضل هدف عن شهر أغسطس.
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