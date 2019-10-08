عاجل | الاتحاد المصري ينسى قسوة الجو ويُعاقب الأهلي وأسوان

تلقى بطل الدوري المصري “الأهلي” عقوبة مالية قدرها 50 ألف جنيهًا مصريًا بسبب تأخر لاعبيه عن النزول إلى أرض ملعب أسوان في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز مطلع هذا الأسبوع.

وأقيمت المباراة في درجة حرارة وصلت إلى 37 درجة مئوية، عصر يوم 5 أكتوبر الجاري، ولم يلتمس الاتحاد المصري العذر لكلا الفريقين وقرر توجيه عقوبة لهما.

وقال الاتحاد المصري في بيان رسمي نشره اليوم “مباراة أسوان والأهلي يوم 5 أكتوبر 2019، توقيع غرامة مالية على كل من الأهلي وأسوان قيمتها 50000 جنيه، خمسون ألف جنيهًا، لتأخرهما في النزول إلى أرض الملعب”.

وكانت هذه الغرامة المالية الوحيدة التي تُفرض على ناديين في الدوري المصري هذا الأسبوع من جانب لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب تأخر نزول لاعبيهم إلى أرض الملعب، فقد إلتزمت جميع الأندية بمواعيد نزولها إلى الملاعب.