نابولي يُداعب جناح توتنهام “عاشق الأكلات الإيطالية”

تواجه إدارة نادي توتنهام هوتسبير خطر فقدان نجم جديد من نجوم الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، فبخلاف الدولي الدنماركي “كريستيان إريكسن”، بات مستقبل الجناح الدولي الكوري الجنوبي “سون هيونج مين” محل شك، بعد تصريحات وكيل أعمال اللاعب مطلع هذا الأسبوع.

انضم الدولي الكوري الجنوبي إلى السبيرز في عام 2015، وأصبح أحد اللاعبين المفضلين لدى جمهور الفريق اللندني.

سجل 12 هدفًا وصنع نصفهم في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، كما لعب دورًا كبيرًا في وصول الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019 الذي خسره أمام ليفربول في النهائي.

لكن الأمور لم تسر على ما يرام مع توتنهام هذا الموسم، حيث يعيش بداية سيئة على صعيد منافسات الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

ومَر الفريق بأسبوع كارثي عندما مُني بهزيمة ساحقة أمام بايرن ميونخ بسبعة أهداف مقابل هدفين على ملعبه ووسط جماهيره، ثم تلقى هزيمة أخرى بثلاثية نظيفة من برايتون يوم السبت الماضي ليتراجع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للمركز التاسع برصيد 11 نقطة.

وبالإضافة لكل تلك الصدمات، ودع الفريق بطولة كأس الرابطة الإنجليزية (كاراباو) على يد ناد مغمور يدعى “كولشستر سيتي” بركلات الجزاء الترجيحية يوم 24 سبتمبر الماضي في مباريات الجولة الثالثة من البطولة.

أدى هذا التراجع الأخير إلى الكثير من التكهنات بشأن مستبقل مدرب الفريق “ماوريسيو بوتشيتينو”، ولكن المدرب الأرجنتيني يُصر على أنه لا يخشى فقدان وظيفته.

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ونفس المصير طال سون، فهناك الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبله في فريق شمال لندن الملقب بـ “الديوك”.

وارتبط الجناح الكوري بالانتقال إلى نابولي الإيطالي، خاصةً بعد تصريحات وكيل أعماله، التي مدحت فكرة انتقال “سون” إلى جنوب إيطاليا.

وقال ثيس بليميستر – وكيل أعمال سون – في تصريحات صحفية لمحطة راديو “Marte” الإيطالية أنه قد يرى “سون” يلعب في الدوري الإيطالي “سيري آ” في المستقبل، وأنها فكرة غير مستبعدة.

وقال بليميستر: “لم أقم بإحضار أي لاعب إلى نابولي من قبل، ولكني أود ذلك لأن لاعبي المفضل “مارادونا” لعب هناك”.

وأضاف: “هل ينضم “سون” إلى نابولي؟ لما لا؟ لا يمكنك أن تقول أبدًا في كرة القدم”.

وأكمل “سون يحب إيطاليا، ويحب الطعام والشعب الإيطالي. لكن ليس من السهل نقله من توتنهام لأن ذلك سيكلف الكثير، ولكن من يدري ربما يومًا ما”.