عاجل | الكاف يُقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسون فوت

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إعادة مباراة الزمالك وجينيراسون فوت في إياب دور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2019، مساء اليوم الثلاثاء، الموافق الثامن من أكتوبر.

وصدر القرار بعد اجتماع مغلق بين أعضاء لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الأفريقي “الكاف”، في المقر الرئيسي للاتحاد بمدينة 6 أكتوبر المصرية.

وشهد الاجتماع حضور الأمين العام للفيفا والمشرف على الكاف حتى الانتخابات الرئاسية القادمة “فاطمة سامورا”، حيث اهتمت المسؤولة السنغالية رفيعة المستوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم بحضوره بسبب ما تعرضت له من تهديدات من جانب رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” الذي اتهمها بمحاولة التلاعب وحماية جينيراسون بصفته ناد سنغالي.

وحدد الاتحاد الأفريقي تاريخ 24 أكتوبر 2019 لإعادة المباراة المرتقبة في العاصمة المصرية القاهرة، دون تحديد الملعب، لكن هناك اتجاه أن يكون ستاد القاهرة الدولي الذي احتضن نهائي أمم أفريقيا 2019 بين الجزائر والسنغال.

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وتجدر الإشارة إلى أن الزمالك خسر في الذهاب 1/2، ومطالب الآن بالفوز في المباراة الإياب بهدف نظيف لضمان الترشح إلى دور المجموعات، والذي سيتواجد فيها في التصنيف الثاني.