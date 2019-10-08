عاجل | جينيراسون فوت يرفض الإعادة ويُهدد بالمحكمة

تُحضر إدارة نادي جينيراسون فوت للجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية في لوزان للفصل بينها وبين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” وإدارة نادي الزمالك، في قضية مباراة إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنوي إدارة نادي جينيراسون فوت السنغالي رفض قرار الكاف بإعادة المباراة بعد تسريب خبر إعادتها يوم 24 أكتوبر الجاري لوسائل الإعلام المصرية.

وبحسب تأكيد من الصحفي السنغالي في قناة أخبار فرنسا 24 “لاسانا كامارا”، فإن الاتجاه العام داخل إدارة جينيراسون ذاهب نحو رفع دعوى قضائية ضد الكاف في المحكمة الرياضية بعدما تحدثوا معه عن اللوائح.

وقال الصحفي الموثوق لاسانا كامارا “أخبرنا أحد مدراء نادي جينيراسون فوت السنغالي في اتصال هاتفي، بأنه لا يزال ينتظر القرار الرسمي بإعادة المباراة من قبل الكاف، وبعدها سيتفاعل النادي مع القرار”.

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وأضاف “جينيراسون لن يلعب مباراة إعادة أمام الزمالك، الكاف يريدون انتهاك اللوائح الرسمية المعمول بها”.

وعلق الصحفي نفسه على تسريب قرار إعادة المباراة لوسائل الإعلام المصرية، قائلاً “يجب على الكاف إضفاء الطابع الرسمي على القرار في غضون الساعات القليلة القادمة، وقراره بإعادة المباراة بين الزمالك وجينيراسون فوت يقال أنه أتخذ، على أن تقام المباراة يوم 24 أكتوبر، وسيتم تحديد مكان المباراة في وقت لاحق، على أن يذهب الفائز إلى دور المجموعات”.

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