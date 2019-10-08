إدارة الترجي تستغل أزمة الكاف مع الزمالك وجينيراسون

استغل حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسمين الماضيين، نادي الترجي الرياضي التونسي، أزمة مباراة الزمالك وجينيراسون فوت السنغالي، بتوجيه سؤال صريح إلى الاتحاد الأفريقي “كاف” عن الموعد النهائي لمباراة كأس السوبر الأفريقي أمام الزمالك.

وتجتمع لجنة مسابقات الاتحاد الأفريقي “الكاف” منذ صباح اليوم الثلاثاء، لدراسة ملف مباراة إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك وجينيراسون والتي شهدت انسحاب الزمالك من الموعد الأصلي لها على ملعب بتروسبورت في القاهرة (يوم السبت 28 سبتمبر 2019) ثم انسحاب جينيراسون من الموعد البديل لها على ملعب برج العرب في الاسكندرية (يوم 29 سبتمبر 2019).

ولم يصدر بعد أي بيان رسمي بخصوص موعد ومكان إقامة مباراة السوبر الأفريقي بين الترجي التونسي والزمالك المصري منذ صدور حكم محكمة التحكيم الدولية بتتويج الترجي بعد شكوى الوداد.

ويبدو أن الكاف في حيرة من أمره بشأن مكان إقامة المباراة وسط الرفض القاطع من جانب رئيس الزمالك “مرتضى منصور” لفكرة إقامة مباراة السوبر الأفريقي على الأراضي القطرية كما حدث في مباراة النسخة الماضية عندما انتصر بطل الكونفدرالية 2018 “الرجاء البيضاوي المغربي” على الترجي بهدفين لهدف في الدوحة.

وكتب الكاف تغريدة عبر حسابه الرسمي باللغة العربية على تويتر، قال فيها “يتبقى يوم واحد فقط على قرعة بطولتي أفريقيا للأندية، هل أنتم مستعدون”.

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وبعد حوالي ساعة من تغريدة الكاف، قام الحساب الرسمي لنادي الترجي بالرد على تلك التغريدة، مُتسائلاً “موعد السوبر الأفريقي؟”.

ولم يجد الحساب الرسمي للترجي أي رد من الكاف على تلك التغريدة، لكنه وجد الرد من بعض الجماهير المصرية.

وقال مشجع لنادي الزمالك متعجبًا من سؤال حساب الترجي عن موعد المباراة قبل تحديد مكانها، قائلاً “أنت مستعجل ليه الاول المكان وربنا يكرم”.

وردت مشجعة لنادي الترجي على مشجع الزمالك، قائلة “لا توجد علاقة، السبب أنه لدينا بطولة عربية وكأس عالم للأندية والجدول مزدحم، ولازم نرتاح من السوبر على الأقل”.