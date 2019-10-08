رياضة | مفاجأة مدوية.. جينيراسيون يصدم الكاف ويرفض إعادة مباراة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية.. جينيراسيون يصدم الكاف ويرفض إعادة مباراة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، لم تكتب فصولها الأخيرة بعد، على الرغم من قرار الكاف بإعادة مواجهة الفريقين في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الكاف رسميا، عن إعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال نهاية الشهر الجاري، على أن يتم تحديد التصنيف الثاني في قرعة دور المجموعات للفائز من المواجهة.

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ويرفض النادي السنغالي خوض مباراة إعادة في القاهرة، ويدرس الفريق السنغالي الاحتجاج رسميا على القرار خلال الساعات القادمة.

وذكر مصدر بالكاف، أن فريق جينيراسيون ، لا يملك حق الاعتراض على إعادة مباراته أمام الزمالك بالقاهرة.

وأكد المصدر، أن رفض جينيراسيون خوض مباراة إعادة سيعني اعتباره خاسرًا للمباراة، وسيكون ممتنعًا عن تنفيذ قرار الكاف للمرة الثانية.

ورفض الفريق السنغالي، الذهاب لملعب برج العرب، لخوض مواجهة الإياب بدوري أبطال أفريقيا؛ اعتراضًا على تغيير موعد ومكان المباراة، علمًا بأنه فاز ذهابًا (2-1)، ليتأجل حسم المتأهل لدور المجموعات.