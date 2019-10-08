رياضة | وكيل نجم ريال مدريد يفجر مفاجأة حول صفقة الملكي المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل نجم ريال مدريد يفجر مفاجأة حول صفقة الملكي المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع جيراردو راباد وكيل أعمال فيديريكو فالفيردي لاعب نادي ريال مدريد انتقال نجم فريق مانشستر يونايتد إلى المرينجي في يوم من الأيام ليلعب بجوار موكله.

تصريحات جيراردو راباد بشأن انتقال بوجبا إلى ريال مدريد

وقال جيراردو راباد في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية: "بوجبا لاعب رائع، في المُستقبل قد يلعب بجانب فالفيردي ولكن عليه أن تكون حذراً فالمُستقبل مُبهر أمامه ولكن على فيدي أن يتواضع".

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وأضاف: "فالفيردي يعلم بأن اللعب في ريال مدريد فرصته ولكن عليه ان يتطور أنه يستطيع تحمّل المسؤوليه ولديه معايير الإحترام والأدب وقد أثبت نفسه في أرضية الملعب ويعرف متى يتحدث ومتى يبقى هادئًا، نحن الآن نتحدث عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم في المستقبل".

ريال مدريد يفكر في التعاقد مع بول بوجبا

وقد أظهر نادي ريال مدريد رغبة كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في التعاقد مع بوجبا ولكن فشل في ذلك بسبب مطالب مانشستر يونايتد المادية المبالغ فيها.

ويتواجد نادي ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.