رياضة | تاريخ مواجهات ألمانيا والأرجنتين .. تفوق طفيف لراقصى التانجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاريخ مواجهات ألمانيا والأرجنتين .. تفوق طفيف لراقصى التانجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب سيجنال إدونا بارك المواجهة الودية بين منتخبي المانيا والأرجنتين في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء غد الأربعاء.

وقد تقابل المنتخبان 13مرة تفوق المنتخب الأرجنتيني في 6 مواجهات ، فازت ألمانيا في 5 لقاءات فيما كان التعادل سيد الموقف في 3 مواجهات ، وقد أحرز المنتخب 21 هدف ، بينما أحرز المنتخب الألماني 22 هدف.

يستعرض موقع "الخليج 365 الرياضي" تاريخ مواجهات الفريقين:

-البداية كانت في كأس العالم 58 عندما تقابل الفريقين في دور المجوعات وانتهي اللقاء بفوز ألمانيا 3-1

-وكان اللقاء الثاني في كأس العالم 66 وانتهي بالتعادل السلبي

-وشهد اللقاء الثالث الفوز الأول للمنتخب الأرجنتيني 2-1 في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين عام 81

-وتقابل الفريقين في نهائي كأس العالم 86 وحصلت الأرجنتين علي اللقب بعد تغلبها علي المنتخب الألماني 3-2

- في نهائي90 ثأرت ألمانيا من خسارتها وإقتنصت اللقب بعد فوزها بهدف نظيف

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-ثم تعادل المنتخبين 2-2 في اللقاء الودي الذي جمع بينهم عام 2005

-وتكرر الأمر ذاته في كأس القارات 2005

-تقابل الفريقين في لدور ربع النهائي لكأس العالم 2006 وشهد اللقاء عبور منتخب المانيا إلي الدور نصف النهائي بعد فوزها بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1

-وفازت الأرجنتين بهدف نظيف في لقاء ودي عام 2010

- وشهد الدور ربع النهائي لكأس العالم 2010 أكبر نتيجة بين الفريقين حيث فازت ألمانيا برباعية نظيفة و إقصاء راقصي التانجو من البطولة

-عام 2012 تقابل المنتخبان ودياً وإنتهي اللقاء بفوز الأرجنتين 3-1

- واقتنص المنتخب الألماني لقب كأس العالم 2014 بعد تفوقه علي الأرجنتين بهدف نظيف

- وكانت أخر مواجهة بين المنتخبين عام 2014 وغنتهي اللقاء بفوز الأرجنتين 4-2