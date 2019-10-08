رياضة | الكاف يصدر قراره بشأن مباراة الزمالك وجينيراسون.. تعرف على كل التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاف يصدر قراره بشأن مباراة الزمالك وجينيراسون.. تعرف على كل التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إعادة مباراة الزمالك وجينيراسون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد الأزمة التي حدثت مؤخرًا بداعي تغيير ملعب مباراة الفريقين من استاد بتروسبورت لملعب برج العرب بالأسكندرية، ورفض الفريق السنغالي خوض المباراة على الملعب الأخير.

وكان مسؤولي الكاف قد أعلنوا في وقتٍ سابق بأنهم يدرسون كافة جوانب الأزمة لإصدار القرار المناسب، رافضا إحالة الأزمة إلى لجنة الانضباط المنوطة باتخاذ القرارات الخاصة بالمباريات التى ينظمها الكاف.

وكان الفريق السنغالي رفض الذهاب لملعب برج العرب، معتمدا على عدم إبلاغهم بتغيير ملعب المباراة فى الموعد المحدد بلائحة البطولة المعتمدة من جانب الكاف، والموقع عليها من قبل الأندية المشاركة فى البطولة.

بينما اعتمد الزمالك على الخطابات التى تلقاها من الكاف وموافقته على نقل اللقاء وحضور مراقب المباراة وحكم اللقاء إلى ملعب برج العرب.

Advertisements

وفي سياق متصل، رحب مسئولو القلعة البيضاء، بقرار الكاف، بإعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مصدر بالزمالك، أن قرار الإعادة يعد قرارا عادلا خاصة في ظل الظروف التي مرت به المباراة، مشيرا إلى أن الزمالك ليس طرفا من الأساس في الأزمة.

وقرر مسئولو "كاف"، حجز مكان بالتصنيف الثاني لقرعة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام مساء غدًا الأربعاء، للمتأهل من مباراة الزمالك وجينيراسون السنغالي.

ومن المقرر أن تسحب غدًا قرعة دور المجموعات بأحد فنادق القاهرة بمشاركة 16 فريقًا على رأسهم الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي المتواجدين في التصنيف الأول.

ولم يتم حتي الآن تحديد ملعب المباراة أو موعدها، حيث سيعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في وقتٍ لاحق عن موعد المباراة النهائي بين الزمالك وجينيراسون فوت السنغالي.