رياضة | أزمة كبيرة بين حوارديولا وسيلفا بعد الهزيمة من ولفرهامبتون في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة كبيرة بين حوارديولا وسيلفا بعد الهزيمة من ولفرهامبتون في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشبت أزمة كبيرة في غرفة خلع ملابس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الساعات الأخيرة بين المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق ومواطنه ديفيد سيلفا لاعب خط وسط النادي.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ديلي ميل، إع علاقة بيب جوارديولا بدافيد سيلفا انهارت بعد الهزيمة من ولفرهامبتون في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد.

وبدأت الإنتقادات بين الطرفين بعد لقاء توتنهام والذي انتهى بنتيجة (2-2) في البريميرليج، حينما فاض جوارديولا غضبًا على سيلفا بسبب عدم ركضه المتواصل. ‎

ويعد هذا هو الموسم الاخير لديفيد سيلفا مع فريق مانشستر سيتي وسيعلن عن وجهته المقبلة بعد نهاية الموسم الجاري.