رياضة | عبدالله السعيد يؤدى تدريبات تأهيلية مع المنتخب

قام عبدالله السعيد صانع ألعاب منتخب مصر بتدريبات تأهيلية خلال تجريب منتخب مصر الأول على ستاد القاهرة الدولى إستعداداً لمواجهة منتخب بتسوانا ودياً يوم 14 أكتوبر المقبل إستعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقام السعيد بالركض حول الملعب مع أنيس الشعلالي مدرب الأجمال التونسي للمنتخب.

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إنطلق مران المنتخب الوطني الأول تحت قيادة المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر خلال حسام البدري وجهازه المعاون المكون من محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفي وأحمد أيوب في منصب المدرب العام وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب للحراس، على ستاد القاهرة الدولى إستعداداً لمواجهة منتخب بتسوانا ودياً يوم 14 أكتوبر المقبل إستعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وشارك في المران جميع اللاعبين المختارين عدا المستبعد عمرو السولية لاعب وسط الأهلى، والذى أصيب خلال لقاء الأهلي وأسوان ببطولة الدوري.

وضمت قائمة المنتخب كل من : محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي وطارق حامد، وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد