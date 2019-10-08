رياضة | بركات يتحدث عن معسكر المنتخب وإصابة السولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بركات يتحدث عن معسكر المنتخب وإصابة السولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد بركات مدير المنتخب الوطنى، على كواليس معسكر منتخب مصر الحالي، والذي يتخلله مواجهة ودية ضد بوتسوانا يوم 14 أكتوبر الجاري.

وقال بركات هامش تدريب منتخب مصر، قائلاً :" نحن نحاول توفير كل شئ للاعيبين حتى البلاي ستيشن موجود والاجواء رائعة والكل ملتزم وحسام البدري اكد للاعيبة ان الانضباط والالتزام يكونوا شعار المرحلة

".

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وأضاف :" سمحنا للاعبي الأهلي بحضور احتفالية الدوري لانهم عانوا كثيرا من أجل البطولة ويستحقوا المشاركة في هذا الاحتفال".

وتابع :" عمرو السولية جاء لمقابلة محمد أبو العلا طبيب المنتخب أول أمس، والطبيب أكد حاجته لـ4 أو 5 أيام راحة، وبالتالي قرر البدري استبعاده لكن فرصته قائمة المعسكرات القادمة.