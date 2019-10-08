رياضة | محمد بركات يتحدث عن إصابة محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد بركات يتحدث عن إصابة محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد بركات مدير المنتخب الوطنى خلال المؤتمر الصحفي الذى أقيم علي ستاد القاهرة الدولى قبل إنطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول تحت قيادة حسام البدري، عن إصابة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ونجم منتخب مصر.

وقال بركات :"اطمئنت علي محمد صلاح بعد اصابته وأكد على أن الموضوع بسيط ولا يحتاج سوي أسبوع وسيعود للملعب".

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وانطلق مران المنتخب الوطني الأول تحت قيادة المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر خلال حسام البدري وجهازه المعاون المكون من محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفي وأحمد أيوب في منصب المدرب العام وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب للحراس، على ستاد القاهرة الدولى إستعداداً لمواجهة منتخب بتسوانا ودياً يوم 14 أكتوبر المقبل إستعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وشارك في المران جميع اللاعبين المختارين عدا المستبعد عمرو السولية لاعب وسط الأهلى، والذى أصيب خلال لقاء الأهلي وأسوان ببطولة الدوري.

وضمت قائمة المنتخب كل من : محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي وطارق حامد، وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد