رياضة | مفاجأة.. تعرف على تصنيف الفائز من الزمالك وجينيراسيون في قرعة دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. تعرف على تصنيف الفائز من الزمالك وجينيراسيون في قرعة دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة المسابقات بـ"كاف"، إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون بعدما رفض الفريق السنغالي خوض مباراة الإياب بعد تأجيلها لمدة ٢٤ ساعة ونقلها من القاهرة للإسكندرية بعدما حسم مباراة الذهاب على ملعبه بنتيجة ٢/١.

وقرر مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على حجز مكان بالتصنيف الثاني لقرعة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها غدًا للفائز من مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي.

ومن المقرر أن تسحب غدًا قرعة دور المجموعات بأحد فنادق القاهرة بمشاركة 16 فريقًا على رأسهم الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي المتواجدين في التصنيف الأول.