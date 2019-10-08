رياضة | حقيقة تعمد تعطيل تقنية الفار في مباراة النصر والفتح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة تعمد تعطيل تقنية الفار في مباراة النصر والفتح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ما يتداول حول تعطّل تقنية الفار خلال مباراة الفتح والنصر بسبب فصل أحد العاملين في الملعب لأسلاك الكهرباء الخاصة بها لشحن هاتفه.

وكان فيرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي، قد قال خلال مؤتمر صحفي عقدمه أمس أن تقنية الفار تعطلت في مباراة النصر والفتح؛ بعد قيام عامل بفصل أحد الأسلاك لشحن هاتفه المحمول، في اتهام واضح بأنه فعل متعمد.

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وشنت الجماهير النصراوية هجوم عنيف تجاه اتحاد الكرة ولجنة الحكام، عقب تصريحات تريساكو، ليؤكدوا وجود مؤامرة لعرقلة مسيرة الفريق الحاصل على لقب الدوري الإستثنائي في الموسم الماضي.

يذكر أن مباراة النصر والفتح، التي استضافها الأخير على ملعبه، انتهت بفوز العالمي بهدف دون رد، سجله مهاجمه الشاب فراس البريكان، ضمن مواجهات الدوري السعودي للمحترفين.

ويتواجد النصر في المركز الثامن من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط، خلف الهلال المتصدر بـ 16 نقطة.