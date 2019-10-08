رياضة | دكرنس يهزم "عزب أشمون" استعدادا للقسم الثانى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يهزم "عزب أشمون" استعدادا للقسم الثانى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق دكرنس على ضيفه عزب أشمون أحد فرق القسم الرابع بالدقهلية بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الثلاثاء، استعداداً لدوري القسم الثاني.

إنتهى شوط المباراة الأول بتقدم أصحاب الضيافة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد حيث تقدم دكرنس بهدف عماد حلمى ثم تعادل الضيوف بهدف بواسطة موسى السيد قبل أن يضيف فريق دكرنس الهدف الثانى والثالث عن طريق عادل فكرى و عمر فاروق.

وفى الشوط الثانى واصل دكرنس الضغط على منافسه وتمكن من إضافة هدفين عن طريق المحترفين الإفريقيين صامويل أوسو و طارق سيف لينتهى اللقاء بفوز دكرنس بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويواصل دكرنس ودياته غدا حيث يلاقى فريق شباب بلقاس بعدما كان مقررا أن يلاقى فريق السنبلاوين قبل أن يتقدم الأخير بالإعتذار عن خوض المباراة.

وكان دكرنس قد إختتم معسكره الإعدادى للموسم الجديد والذى أقيم بالإسماعيلية واستمر لمدة ٣ أسابيع على مرحلتين.

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وخاض الفريق حتى الأن ومنذ إنطلاق فترة الإعداد نهاية شهر يوليو الماضى ١٥ مباراة ودية حقق خلالها الفوز فى ٦ مباريات والهزيمة فى ٣ مباريات و التعادل فى ٦ مباريات.

ويتولى قيادة الفريق فنيا أيمن الجمل ويعاونه حسام عبدالعال مدربا عاما وأحمد الجمل مدربا ومحمد عبدربه مدربا لحراس المرمى و إبراهيم الوزير إداريا و محمود سمره أخصائى علاج طبيعى.

وكان الفريق قد أعلن عن قائمته النهائية والتى ضمت ٢٨ لاعبا من بينهم ٥ لاعبين من لاعبى الموسم الماضى والذين شاركوا فى صعود الفريق وعودته للقسم الثانى.

ويستعد الفريق للمشاركة فى القسم الثانى بعدما عاد مجددا بعد غياب لموسمين قضاها بالقسم الثالث حيث يفتتح الموسم بملاقاة الأوليمبى السكندرى بملعب عزالدين يعقوب بنادى الأوليمبى يوم ٢٢ أكتوبر الجارى فى أولى جولات المجموعة الثالثة.