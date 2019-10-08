رياضة | مفاجأة.. نجم ريال مدريد على أعتاب الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم ريال مدريد على أعتاب الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، على اقتراب رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بسبب عدم مشاركته بشكل مستمر رفقة الفريق الملكي.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن الجناح الويلزي جاريث بيل، أصبح على أعتاب الرحيل الرحيل من صفوف ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي، ويأتي ذلك بسبب عدم اعتماد زيدان على بيل خلال الفترة الأخيرة.

وكان بيل قد استبعد من قائمة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مديد في مباراة فريقه أمام كلوب بروج البلجيكي، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن الجدير بالذكر أن الجناح الويلزي شارك في 6 مباريات بالدوري الإسباني للموسم الجاري، سجل خلالها هدفين وقام بصناعة مثلهما.