اونلاين | ياسمين الخطيب توجه رسالة لمحمد صلاح.. ونشطاء: يابختك

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ياسمين الخطيب تتصدر تريندات "جوجل"، بعدما نشرت الكاتبة والفنانة الإعلامية ياسمين الخطيب عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، صورة لها مع محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي.