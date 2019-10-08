شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يوجه رسالة قوية لـ جماهير السعودية والان مع التفاصيل

وجه الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب الوطني رسالة إلى جماهير السعودية في المملكة بدعم الأخضر ومؤازرته في مواجهته المقبلة أمام سنغافورة.

وقال الفرنسي عبر حسابه الشخصي في "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي: "ادعمونا في بريدة ضد سنغافورة".

ويستضيف منتخب السعودية نظيره السنغافوري، يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان الأخضر قد تعادل في لقائه الأول في لتصفيات أمام المنتخب اليمني 2-2، في لقاء جمعهما على ملعب البحرين الوطني في 10 سبتمبر الماضي.