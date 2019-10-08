شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيما يتفوق على لاعبي ريال مدريد مع زيدان والان مع التفاصيل

عاد زين الدين زيدان إلى نادي ريال مدريد في مارس بفوزه على سيلتا فيجو 2-0 بفضل هدفين من إيسكو وغاريث بيل.

كانت تلك واحدة من المباريات الوحيدة منذ إعادة تعيين زيدان حيث لم يسجل كريم بنزيمة. وفي غياب كريستيانو رونالدو ، لم يجد زيدان أي شخص آخر غير بنزيما ليعثر على شبكة الإنترنت بشكل متكرر من قبل لوس بلانكوس.

لعب بنزيمة أكثر من أي شخص آخر ، في 21 مباراة منذ عودة زيدان حيث سجل 14 هدفًا في 16 مباراة ثاني أكبر هداف هو بيل بثلاثة أهداف في 14 مباراة ، يليه ماريانو دياز على هدفين في خمس مباريات ثم إسكو برصيد هدفين في 14 مباراة.

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سجلها زيدان هذا العام ، تمت مشاركة 18 هدفًا بين 14 لاعبًا و 11 هدفًا لكل منهم هدف واحد فقط ريال مدريد لم ينجح في تحقيق أهداف ضخمة منذ عودة زيدان.

سجلوا أربعة أهداف في مباراة واحدة لأول مرة ضد غرناطة يوم السبت ، بفوزهم 3-0 على أتلتيك كلوب في الموسم الماضي أفضل سابق له.

يتصدر لوس بلانكوس حاليًا هدفه في تحقيق هدف ليالي سانتاندر الذي سجل 16 هدفًا ، خلف برشلونة برصيد 20 هدفًا ومجموع فياريال 19 ويبحث زيدان عن المزيد من الأهداف ، ولكن ليس فقط من بنزيما.