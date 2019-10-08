اخبار الرياضه

بنزيما يتفوق على لاعبي ريال مدريد مع زيدان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيما يتفوق على لاعبي مع زيدان والان مع التفاصيل

عاد زين الدين زيدان إلى نادي ريال مدريد في مارس بفوزه على سيلتا فيجو 2-0 بفضل هدفين من إيسكو وغاريث بيل.

كانت تلك واحدة من المباريات الوحيدة منذ إعادة تعيين زيدان حيث لم يسجل كريم بنزيمة. وفي غياب ، لم يجد زيدان أي شخص آخر غير بنزيما ليعثر على شبكة الإنترنت بشكل متكرر من قبل لوس بلانكوس.

لعب بنزيمة أكثر من أي شخص آخر ، في 21 مباراة منذ عودة زيدان حيث سجل 14 هدفًا في 16 مباراة ثاني أكبر هداف هو بيل بثلاثة أهداف في 14 مباراة ، يليه ماريانو دياز على هدفين في خمس مباريات ثم إسكو برصيد هدفين في 14 مباراة.

Advertisements

سجلها زيدان هذا العام ، تمت مشاركة 18 هدفًا بين 14 لاعبًا و 11 هدفًا لكل منهم هدف واحد فقط ريال مدريد لم ينجح في تحقيق أهداف ضخمة منذ عودة زيدان.

سجلوا أربعة أهداف في مباراة واحدة لأول مرة ضد غرناطة يوم السبت ، بفوزهم 3-0 على أتلتيك كلوب في الموسم الماضي أفضل سابق له.

يتصدر لوس بلانكوس حاليًا هدفه في تحقيق هدف ليالي سانتاندر الذي سجل 16 هدفًا ، خلف برصيد 20 هدفًا ومجموع فياريال 19 ويبحث زيدان عن المزيد من الأهداف ، ولكن ليس فقط من بنزيما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بنزيما يتفوق على لاعبي ريال مدريد مع زيدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا