شكرا لقرائتكم خبر عن فينجر يحسم قراره في عروض الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

أكد آرسين فينجر مدرب نادي أرسنال السابق أنه رفض عروض تدريب مقدمة له من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات فينجر بشأن التدريب في الدوري الإنجليزي

وقال آرسين فينجر في تصريحات صحفية: "‏اتيحت لي فرصة العمل في إنجلترا ورفضتها لأنني لا زلت مرتبط جداً في أرسنال".

الأندية التي قدمت لفينجر عروض تدريبية

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وأضاف فينجر: "لا أريد أن أخبركم من هذه الأندية لأن هناك أشخاص مسؤولين فيها وسيكون ذلك غير عادل لهم، انا أولاً أرسنالي وبعد ذلك أنا شخص محترف".

يذكر أن فينجر كان قد رحل عن تدريب نادي أرسنال منذ الموسم الماضي وجاء أوناي إيمري ليتولى مهمة تدريب الفريق بدلا منه.

ترتيب أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي أرسنال في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.