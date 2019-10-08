الان تتابع “اتحاد القدم” يوضح حقيقة فصل عامل تقنية “الفار” في مباراة الفتح والنصر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365
علق الاتحاد السعودي لكرة القدم، على ما تم تداوله بشأن فصل عامل لتقنية “الفار”، في مباراة الفتح والنصر قائلًا: “إشارة إلى ما تم تداوله إعلاميًا حول تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد var، في مباراة الفتح والنصر ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب قيام أحد العاملين في ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بفصل أسلاك توصيلة الكهرباء لشحن هاتفه”.
يؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، عدم صحة ما تم تداوله، متمنيًا من وسائل الإعلام التواصل عبر النافذة الإعلامية المخصصة لتلقي الاستفسارات والأسئلة في الموقع الرسمي للاتحاد لتقديم المواد الإعلامية الصحيحة.
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