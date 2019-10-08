فينجر: رفضت عروض الدوري الإنجليزي بسبب ارتباطي الكبير بأرسنال

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

فينجر

اعترف أرسين فينجر بأنه رفض العروض المقدمة من العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب حبه لارسنال.



غادر الفرنسي النادي في صيف عام 2018 بعد أن أمضى 22 عامًا في شمال لندن.

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ظل بعيدًا عن التدريب منذ ذلك الحين ، وكشف أن ماضي أرسنال هو سبب كبير لذلك.

وقال لشبكة سكاي سبورتس: "قررت الخروج من الدوري الممتاز لأنني مرتبط جدا بأرسنال."

وتابع: "لقد أتيحت لي فرص للعمل في إنجلترا ولكني رفضتهم". لا أريد أن أخبركم بالفرق لأن هناك أشخاص آخرين مسؤولين وسيكون ذلك غير عادل بالنسبة لهم".

واختتم حديثه: "قاد فينجر آرسنال إلى دوري أبطال أوروبا في 20 من أصل 22 موسما له ، في حين جاءت هاتان المناسبتان غير الناجحتين في آخر عامين له في الفريق".