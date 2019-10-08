شكرا لقرائتكم المقاولون يخوض مباراتين وديتين أمام القناة والبنك الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، خوض مباراتين وديتين أمام القناة والبنك الأهلي الجمعة والسبت المقبلين بالترتيب خلال فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري الممتاز بسبب معسكري المنتخب الأول والأولمبي.

ويستعد المقاولون لمواجهتي أسوان والزمالك في الجولتين الرابعة والخامسة ببطولة الدوري العام، حيث يحتل ذئاب الجبل المركز الثالث بجدول المسابقة بعد ثلاث جولات.

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وعاد فريق المقاولون العرب إلى التدريبات الجماعية اليوم على الملعب الفرعي بالجبل الأخضر، بعد الحصول علي راحة لمدة 48 ساعة عقب الفوز علي الإنتاج الحربي بهدف نظيف.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلي النقطة السابعة من انتصارين علي الطلائع والإنتاج الحربي بنفس النتيجة هدف نظيف والتعادل مع سموحة بهدفين لمثلهما.