شكرا لقرائتكم المقاولون يخوض مباراتين وديتين أمام القناة والبنك الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعاد فريق المقاولون العرب إلى التدريبات الجماعية اليوم على الملعب الفرعي بالجبل الأخضر، بعد الحصول علي راحة لمدة 48 ساعة عقب الفوز علي الإنتاج الحربي بهدف نظيف.
ورفع المقاولون العرب رصيده إلي النقطة السابعة من انتصارين علي الطلائع والإنتاج الحربي بنفس النتيجة هدف نظيف والتعادل مع سموحة بهدفين لمثلهما.
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