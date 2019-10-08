شكرا لقرائتكم أيمن يونس: الاتحاد الافريقي لكرة القدم في حالة تخبط واضحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق ، أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم في حالة تخبط واضحة وظهر ذلك منذ مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا السابق، مشيراً إلي أن قرار الكاف بإعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى يدينه هو فقط ولا يدين الزمالك ولا الفريق السنغالي خاصة أن الأخير انسحب من المباراة وكان يجب قرار ضده .

أنهي الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، باتخاذ قرار رسمي بإعادة المباراة فى القاهرة، خلال شهر أكتوبر الجارى، من أجل تحديد الفريق المتأهل لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، عقب انتهاء الاجتماع الذى انعقد صباح اليوم بمقر "كاف" لحسم الأزمة على خلفية رفض الفريق السنغالي خوض مباراة الإياب بعد تأجيلها لمدة 24 ساعة ونقلها من القاهرة للإسكندرية بعد أن فاز في مباراة الذهاب على ملعبه بنتيجة 2/1.

وشدد نجم الزمالك السابق في تصريحات خاصة ، علي أن الكاف يعيش اسوأ أيامه في الفترة الحالية ولجانه أقل من المتوسط ، مطالباً الزمالك بتقبل القرار وخوض المباراة وأعطاء الفريق السنغالي درساً كروياً في الملعب .