شكرا لقرائتكم أيمن يونس: الاتحاد الافريقي لكرة القدم في حالة تخبط واضحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أنهي الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، باتخاذ قرار رسمي بإعادة المباراة فى القاهرة، خلال شهر أكتوبر الجارى، من أجل تحديد الفريق المتأهل لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، عقب انتهاء الاجتماع الذى انعقد صباح اليوم بمقر "كاف" لحسم الأزمة على خلفية رفض الفريق السنغالي خوض مباراة الإياب بعد تأجيلها لمدة 24 ساعة ونقلها من القاهرة للإسكندرية بعد أن فاز في مباراة الذهاب على ملعبه بنتيجة 2/1.
وشدد نجم الزمالك السابق في تصريحات خاصة ، علي أن الكاف يعيش اسوأ أيامه في الفترة الحالية ولجانه أقل من المتوسط ، مطالباً الزمالك بتقبل القرار وخوض المباراة وأعطاء الفريق السنغالي درساً كروياً في الملعب .
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن يونس: الاتحاد الافريقي لكرة القدم في حالة تخبط واضحة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.