تعرف على عقوبات الجولتين الثانية والثالثة للدوري...

جدة - عمرو شويل

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم العقوبات الصادرة عنها وعن لجنة الانضباط والأخلاق التي تم اتخاذها نظير المخالفات خلال الأسبوعين الثاني والثالث للدوري مجتمعين بسبب تلاحم مباريات الجولتين .. وجاءت القرارات على النحو التالي

توقيع غرامة مالية على حسام حسن المدير الفنى لسموحه قيمتها 20 ألف جنيه بسبب دخوله لملعب مباراة فريقه أمام إنبى فى الجولة الثالثة للدورى .توقيع غرامة مالية على محمد شريف لاعب إنبى قيمتها 10 ألاف جنيه لقيامه بقطع شبكة مرمى سموحه .توقيع غرامة مالية على كل من الأهلى وأسوان قيمتها 50 ألف جنيه على كل منهما لتاخرهما فى نزول الملعب .توقيع غرامة مالية على محمد عبد الله مدرب الإنتاج الحربى قيمتها 10 آلاف جنيه للإعتراض بشكل غير لائق .إيقاف محمد فتحى مدافع وسط بيراميدز مباراة واحدة للطرد فى لقاء فريقه امام طلائع الجيش .توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك لعدم حضوره المؤتمر الصحفى الذى أعقب لقاء فريقه أمام أف سى مصر

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وكانت اللجنة قد اتخذت عدة عقوبات لمباريات الجولة الثانية على رأسها :-

إيقاف طارق حامد مدافع وسط الزمالك مباراة واحدة بعد تعرضه للطرد فى لقاء فريقه امام مصر المقاصة فى الجولة الثانية للدورىإيقاف عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش مباراة واحدة بعد طرده فى لقاء فريقه أمام إنبى فى الجولة الثانية للدورى توقيع غرامة مالية على وادى دجلة قدرها 10 آلاف جنيه لتسجيل اللاعبان محمد رضا واحمد رمضان رقم مخالف عن الموجود بالسيستم .توقيع غرامة مالية على أسوان قدرها 10 آلاف جنيه لتسجيل اللاعب محمد إسماعيل برقم مخالف عن المتواجد بالسيستم إحالة طارق سليمان مدرب سموحه للجنة الإنضباط لطرده فى مباراة فريقه امام المقاولون العرب بسبب تفوه بألفاظ غير لائقة ، وقررت اللجنة إيقافه لمدة مباراتين إيقاف محمد انور مدافع الإتحاد مباراة بعد طرده فى مباراة فريقه امام الجونة إيقاف محمد فوزى حارس مرمى الإسماعيلى مباراة وحيدة بعد طرده فى لقاء المصرى البورسعيدى ، وتحويل سعفان الصغير مدرب الحراس للجنة الإنضباط بعد المشادة التى حدثت بينه وبين جهاد جريشة حكم المباراة .