شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة ينتظر موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون لحسم القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجناينى قرار الكاف بتحديد موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون الجديد بعد قرار اعادتها رسميا، وذلك لحسم مصير القمة بين القطبين والمقرر لها 19 أكتوبر الجارى.

ومن المنتظر أن تعلن لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى غدا على هامش قرعة دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويترتب على الموعد الجديد المقرر اعلانه غدا تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك والتى تحدد لها موعد فى 19 أكتوبر الجارى، حيث من المنتظر تغيير موعد المباراة اذا كانت تتعارض مع موعد لقاء الزمالك وجينيراسيون الجديد.

وانتهت أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، باتخاذ قرار رسمي بإعادة المباراة فى القاهرة، خلال شهر أكتوبر الجارى، من أجل تحديد الفريق المتأهل لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا

كانت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أنهت الاجتماع الذى انعقد صباح اليوم بمقر "كاف" لحسم الأزمة على خلفية رفض الفريق السنغالي خوض مباراة الإياب بعد تأجيلها لمدة 24 ساعة ونقلها من القاهرة للإسكندرية بعد أن فاز في مباراة الذهاب على ملعبه بنتيجة 2/1.

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استند الاتحاد الأفريقي في قراره على بند أن التأهل واحتساب فريق فائزًا ومن ثم يصعد للدور الأعلى لا يتم إلا باللعب وليس بقرار إدارى، وهذا بند فى للائحة لجنة مسابقات "كاف"، لذلك تم اتخاذ القرار بإعادة مباراة الإياب.

وتواجد المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى للكاف، فى اجتماع لجنة المسابقات، الذى لعب دورًا مهمًا فى اتخاذ قرار عادل لا يضر فريق على حساب آخر.

وكان الحكم المالى محمدوا كيتا صافرته معلنًا فوز الزمالك بنتيجة 3/0 بعد انسحاب جينيراسيون فوت السنغالى، من المباراة التى كان مقرر انطلاقها فى الثامنة مساء الأحد قبل الماضى على استاد "برج العرب"، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تسحب غدًا قرعة دور المجموعات بأحد فنادق القاهرة بمشاركة ١٦ فريقًا على رأسهم الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي ومازيمبى الكونغولي المتواجدين في التصنيف الأول.