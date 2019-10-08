شكرا لقرائتكم تعرف على حيثيات الـ"كاف" فى قرار إعاة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرار الكاف بخصوص الزمالك
بعد ساعات من الجدل ، انتهت أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، بعدما اتخاذ قرارًا رسميًا بإعادة المباراة فى القاهرة، خلال شهر أكتوبر الجارى، من أجل تحديد الفريق المتأهل لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.
وتواجد المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى للكاف، فى اجتماع لجنة المسابقات، الذى لعب دورًا هامًا فى اتخاذ قرار عادل لا يضر فريق على حساب اخر.
ومن المقرر أن تسحب غدا قرعة دور المجموعات بأحد فنادق القاهرة بمشاركة ١٦ فريقا على رأسهم الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي المتواجدين في التصنيف الأول.
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