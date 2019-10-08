شكرا لقرائتكم تعرف على حيثيات الـ"كاف" فى قرار إعاة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل قرار الكاف بخصوص الزمالك بعد ساعات من الجدل ، انتهت أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، بعدما اتخاذ قرارًا رسميًا بإعادة المباراة فى القاهرة، خلال شهر أكتوبر الجارى، من أجل تحديد الفريق المتأهل لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

كانت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أنهت الاجتماع الذى انعقد صباح اليوم بمقر الكاف لحسم الأزمة على خلفية رفض الفريق السنغالي خوض مباراة الإياب بعد تأجيلها لمدة 24 ساعة ونقلها من القاهرة للإسكندرية بعد أن فاز فى مباراة الذهاب على ملعبه بنتيجة 2/1.

استند الاتحاد الأفريقي فى قراره على بند أن التأهل واحتساب فريق فائزًا ومن ثم يصعد للدور الأعلى لا يتم، إلا بالعب وليس بقرار إدارى، وهذا بند فى للائحة لجنة مسابقات الكاف، لذلك تم اتخاذ القرار بإعادة مباراة الإياب.

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وتواجد المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى للكاف، فى اجتماع لجنة المسابقات، الذى لعب دورًا هامًا فى اتخاذ قرار عادل لا يضر فريق على حساب اخر.

وكان الحكم المالى محمدوا كيتا صافرته معلنًا فوز الزمالك بنتيجة 3/ 0 بعد انسحاب جينيراسيون فوت السنغالى، من المباراة التى كان مقرر انطلاقها فى الثامنة مساء الأحد قبل الماضى على استاد "برج العرب"، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تسحب غدا قرعة دور المجموعات بأحد فنادق القاهرة بمشاركة ١٦ فريقا على رأسهم الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي المتواجدين في التصنيف الأول.